23 de julho de 2026
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CONCRETAGEM

Obra bloqueia parte da Avenida Francisco Glicério

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Interdição entre a Barão de Itapura e a Rua Dr. Alberto Sales será realizada das 8h30 às 16h para concretagem em prédio.
Interdição entre a Barão de Itapura e a Rua Dr. Alberto Sales será realizada das 8h30 às 16h para concretagem em prédio.

Um trecho da Avenida Francisco Glicério, na Vila Itapura, será interditado ao tráfego de veículos neste sábado (25), em Campinas. O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 16h.

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A interdição será implantada entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Dr. Alberto Sales. Segundo a Emdec, o fechamento é necessário para o uso de um caminhão-bomba em um serviço de concretagem realizado em um prédio comercial.

Durante o período, os motoristas deverão seguir por uma rota alternativa formada pela Avenida Barão de Itapura e pela Rua José Paulino.

Agentes da Mobilidade Urbana serão responsáveis pela implantação do bloqueio e pelo monitoramento do trânsito na região.

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