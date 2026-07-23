Um trecho da Avenida Francisco Glicério, na Vila Itapura, será interditado ao tráfego de veículos neste sábado (25), em Campinas. O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 16h.

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A interdição será implantada entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Dr. Alberto Sales. Segundo a Emdec, o fechamento é necessário para o uso de um caminhão-bomba em um serviço de concretagem realizado em um prédio comercial.

Durante o período, os motoristas deverão seguir por uma rota alternativa formada pela Avenida Barão de Itapura e pela Rua José Paulino.