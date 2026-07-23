Um motorista de aplicativo de 37 anos passou a ser investigado por ameaça depois de uma confusão com três passageiros na manhã desta quarta-feira (22), na Rua Rangel Pestana, na Vila Industrial, em Campinas.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a discussão começou durante a corrida. Os passageiros envolvidos têm entre 48 e 83 anos.

Durante o desentendimento, o condutor teria usado um simulacro de arma de fogo para ameaçar o grupo. Após a intimidação, os passageiros reagiram e agrediram o motorista em via pública.