23 de julho de 2026
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CONFUSÃO EM CORRIDA

Motorista é investigado após ameaçar passageiros com arma falsa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Motorista de App teria exibido um simulacro durante discussão com três passageiros e acabou agredido na Vila Industrial.
Motorista de App teria exibido um simulacro durante discussão com três passageiros e acabou agredido na Vila Industrial.

Um motorista de aplicativo de 37 anos passou a ser investigado por ameaça depois de uma confusão com três passageiros na manhã desta quarta-feira (22), na Rua Rangel Pestana, na Vila Industrial, em Campinas.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a discussão começou durante a corrida. Os passageiros envolvidos têm entre 48 e 83 anos.

Durante o desentendimento, o condutor teria usado um simulacro de arma de fogo para ameaçar o grupo. Após a intimidação, os passageiros reagiram e agrediram o motorista em via pública.

A Polícia Militar foi chamada e levou todos os envolvidos ao 1º Distrito Policial de Campinas. O objeto utilizado na ameaça foi apreendido.

As partes prestaram depoimento e foram liberadas após o registro da ocorrência. O caso será apurado como ameaça.

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