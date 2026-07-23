Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim Telesp, em Campinas.

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A equipe recebeu informações sobre um suspeito de envolvimento em um roubo de motocicleta ocorrido anteriormente. Durante as buscas pela região, os policiais encontraram uma pessoa com as características repassadas e fizeram a abordagem.

Na consulta aos dados do homem, a PM constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.