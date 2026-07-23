23 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

PM pega procurado pela Justiça no Jardim Telesp durante busca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Homem foi localizado durante patrulhamento no Jardim Telesp após informações sobre suspeito de roubo de motocicleta.
Homem foi localizado durante patrulhamento no Jardim Telesp após informações sobre suspeito de roubo de motocicleta.

Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim Telesp, em Campinas.

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A equipe recebeu informações sobre um suspeito de envolvimento em um roubo de motocicleta ocorrido anteriormente. Durante as buscas pela região, os policiais encontraram uma pessoa com as características repassadas e fizeram a abordagem.

Na consulta aos dados do homem, a PM constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos policiais, ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

A corporação não informou se o homem preso também foi formalmente relacionado ao roubo de motocicleta que motivou as diligências.

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