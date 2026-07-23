Um homem suspeito de furtar um celular foi preso pela Polícia Militar no Jardim Yeda, em Campinas. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima após o reconhecimento do objeto e a análise de imagens de monitoramento.

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A ocorrência começou quando a equipe foi chamada para verificar uma atitude suspeita. No local, a vítima relatou que havia tido o telefone furtado e que o autor teria retornado à região para buscar documentos deixados para trás.

Ao perceber a presença do suspeito, a vítima acionou o telefone 190 e tentou impedi-lo de fugir até a chegada dos policiais.