Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Belo, em Campinas.
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A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.
Segundo a Deic, os suspeitos foram identificados após trabalhos de campo, monitoramento e outras diligências investigativas sobre a comercialização de entorpecentes na região.
As prisões ocorreram em um imóvel localizado na Rua Augusto Grespan. Os três investigados foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil não informou, no material divulgado, se houve apreensão de entorpecentes, dinheiro ou outros objetos durante a operação.
Após a formalização da ocorrência, os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.