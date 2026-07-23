23 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Operação da Deic no Campo Belo prende três suspeitos de tráfico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prendeu três suspeitos após investigação sobre a venda de drogas no Jardim Campo Belo, em Campinas.
Polícia Civil prendeu três suspeitos após investigação sobre a venda de drogas no Jardim Campo Belo, em Campinas.

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Belo, em Campinas.

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A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.

Segundo a Deic, os suspeitos foram identificados após trabalhos de campo, monitoramento e outras diligências investigativas sobre a comercialização de entorpecentes na região.

As prisões ocorreram em um imóvel localizado na Rua Augusto Grespan. Os três investigados foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil não informou, no material divulgado, se houve apreensão de entorpecentes, dinheiro ou outros objetos durante a operação.

Após a formalização da ocorrência, os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

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