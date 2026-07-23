Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Jardim Campo Belo, em Campinas.

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A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.

Segundo a Deic, os suspeitos foram identificados após trabalhos de campo, monitoramento e outras diligências investigativas sobre a comercialização de entorpecentes na região.