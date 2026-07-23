A quinta-feira marca o fim do veranico em Campinas e região. Depois de vários dias de calor acima da média e umidade baixa, a chegada de uma frente fria muda completamente o cenário climático, trazendo de volta a chuva e derrubando as temperaturas.

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A previsão indica mínima de 16°C e máxima de apenas 23°C, uma queda de 6°C em relação ao calor registrado na quarta-feira.

Além do alívio nas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a subir e pode chegar a 97%, encerrando o período de ar seco que predominou ao longo da semana. Isso porque também volta a chover. A previsão aponta cerca de 7 milímetros de precipitação, que pode ocorrer em diferentes momentos do dia.