23 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Tchau, veranico! Frente fria muda o tempo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quinta-feira terá chegada de frente fria, volta da chuva, queda nas temperaturas e aumento da umidade.
Quinta-feira terá chegada de frente fria, volta da chuva, queda nas temperaturas e aumento da umidade.

A quinta-feira marca o fim do veranico em Campinas e região. Depois de vários dias de calor acima da média e umidade baixa, a chegada de uma frente fria muda completamente o cenário climático, trazendo de volta a chuva e derrubando as temperaturas.

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A previsão indica mínima de 16°C e máxima de apenas 23°C, uma queda de 6°C em relação ao calor registrado na quarta-feira. 

Além do alívio nas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a subir e pode chegar a 97%, encerrando o período de ar seco que predominou ao longo da semana. Isso porque também volta a chover. A previsão aponta cerca de 7 milímetros de precipitação, que pode ocorrer em diferentes momentos do dia.

O sol ainda pode aparecer entre nuvens, mas perde espaço com o avanço da nebulosidade provocado pela frente fria.

Assim, a quinta-feira representa uma virada no tempo em Campinas e região: o veranico chega ao fim, o calor perde força, a umidade aumenta e a chuva volta a fazer parte da previsão.

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