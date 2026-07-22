Um carreteiro foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (22) após ser flagrado transportando 270 tijolos de maconha na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no acesso a Monte Mor. A apreensão foi realizada durante a Operação Trevo, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.
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Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de uma investigação que apontou um esquema de transporte de drogas com destino ao interior paulista. Com base nas informações obtidas, equipes passaram a monitorar a rodovia até localizar a carreta suspeita.
No momento da abordagem, um carro branco que seguia à frente do caminhão fugiu em alta velocidade e não foi localizado. Já o motorista da carreta foi detido no local.
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confessou que transportava a droga e afirmou ter saído de Dourados (MS) com destino a Vinhedo (SP). Ele disse que receberia R$ 30 mil pelo transporte da carga.
Durante a vistoria, os policiais encontraram parte dos tabletes escondida atrás do banco do motorista. Em uma inspeção mais detalhada realizada na sede da Dise, outros tijolos de maconha foram localizados ocultos em tambores e no compartimento de ferramentas da carreta, totalizando 270 tijolos.
O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, submetido a exame cautelar e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam.