Um carreteiro foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (22) após ser flagrado transportando 270 tijolos de maconha na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no acesso a Monte Mor. A apreensão foi realizada durante a Operação Trevo, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de uma investigação que apontou um esquema de transporte de drogas com destino ao interior paulista. Com base nas informações obtidas, equipes passaram a monitorar a rodovia até localizar a carreta suspeita.

No momento da abordagem, um carro branco que seguia à frente do caminhão fugiu em alta velocidade e não foi localizado. Já o motorista da carreta foi detido no local.