Santa Bárbara d’Oeste receberá, entre os dias 21 e 23 de agosto, alguns dos principais nomes do rock nacional durante a nona edição do Santa Bárbara Rock Fest. O festival terá entrada gratuita e será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara.
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Angra, Fresno, CPM 22, Detonautas, Raimundos, Di Ferrero e Supercombo estão entre as atrações confirmadas. Os shows serão distribuídos pelos palcos Terra, Água, JAM, GIG e Cidade do Rock.
A programação começa na sexta-feira (21), quando o Angra será responsável pelo encerramento das apresentações no Palco Terra.
No sábado (22), o mesmo espaço receberá os shows de Supercombo, Di Ferrero e Fresno. A última noite do festival, no domingo (23), terá Raimundos, CPM 22 e Detonautas entre as principais atrações.
Além dos artistas de projeção nacional, 44 bandas independentes participarão do evento. Os grupos foram escolhidos entre 337 inscritos, o maior número já registrado pela organização do festival.
Os selecionados representam 25 cidades de seis estados brasileiros, ampliando a presença de músicos de diferentes regiões na programação.
O público também terá acesso a praça de alimentação, roda-gigante, tirolesa e espaços destinados à comercialização de produtos oficiais. A programação completa, com os horários e a distribuição das atrações pelos cinco palcos, será divulgada pela organização.