Santa Bárbara d’Oeste receberá, entre os dias 21 e 23 de agosto, alguns dos principais nomes do rock nacional durante a nona edição do Santa Bárbara Rock Fest. O festival terá entrada gratuita e será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Angra, Fresno, CPM 22, Detonautas, Raimundos, Di Ferrero e Supercombo estão entre as atrações confirmadas. Os shows serão distribuídos pelos palcos Terra, Água, JAM, GIG e Cidade do Rock.

A programação começa na sexta-feira (21), quando o Angra será responsável pelo encerramento das apresentações no Palco Terra.