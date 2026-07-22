Quatro construções de imóveis multifamiliares foram embargadas pela Prefeitura de Indaiatuba durante uma operação de fiscalização urbanística. As obras, conhecidas popularmente como kitnets, estavam localizadas nos bairros Jardim Califórnia, Jardim Bom Sucesso e Jardim Moriyama.

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Segundo a administração municipal, parte das edificações não tinha licença para ser executada, enquanto outras estavam sendo construídas de forma diferente dos projetos aprovados. Os trabalhos foram interrompidos por fiscais da Secretaria de Engenharia e Planejamento Urbano, com apoio da Guarda Civil.

As irregularidades identificadas contrariam normas previstas no Código de Obras, na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Plano Diretor de Indaiatuba.