Quatro construções de imóveis multifamiliares foram embargadas pela Prefeitura de Indaiatuba durante uma operação de fiscalização urbanística. As obras, conhecidas popularmente como kitnets, estavam localizadas nos bairros Jardim Califórnia, Jardim Bom Sucesso e Jardim Moriyama.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a administração municipal, parte das edificações não tinha licença para ser executada, enquanto outras estavam sendo construídas de forma diferente dos projetos aprovados. Os trabalhos foram interrompidos por fiscais da Secretaria de Engenharia e Planejamento Urbano, com apoio da Guarda Civil.
As irregularidades identificadas contrariam normas previstas no Código de Obras, na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Plano Diretor de Indaiatuba.
A Prefeitura afirma que o controle sobre esse tipo de construção busca impedir o adensamento populacional sem planejamento, situação que pode aumentar a demanda sobre serviços públicos e estruturas já existentes nos bairros.
Entre os possíveis impactos estão a sobrecarga das redes de água e esgoto, dificuldades na mobilidade urbana, aumento da procura por vagas em escolas e unidades de saúde e maior volume de resíduos para coleta.
O secretário municipal de Engenharia e Planejamento Urbano, Arnaldo Mazeto Siqueira, afirmou que a destinação de cada região é definida com base em estudos técnicos.
“A vocação de cada área, seja residencial unifamiliar, multifamiliar, comercial, industrial ou mista, é previamente estabelecida para respeitar a capacidade da infraestrutura já instalada e também planejada para o local, para garantir que o bairro atenda de forma adequada às necessidades dos munícipes”, explica.
A administração municipal orienta que qualquer construção, reforma, ampliação ou mudança de uso de um imóvel seja submetida previamente à avaliação técnica. O início dos trabalhos depende da emissão das licenças e dos alvarás exigidos pela legislação.