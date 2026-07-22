Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma equipe da Romu apreender 548 porções de entorpecentes na noite desta terça-feira (21), no Jardim Maria Antônia, em Sumaré.
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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Manoel Rodrigues Ouadros. Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes viram o suspeito próximo a um veículo abandonado e perceberam quando ele escondeu um objeto ao notar a aproximação da viatura.
Durante a averiguação, o homem teria admitido que vendia drogas na região e apontado o local onde o material estava armazenado.
Nas buscas, os guardas encontraram 315 porções de cocaína, 111 pedras de crack, 93 invólucros de maconha, 17 papelotes de dry e 12 frascos de lança-perfume.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão foi confirmada pela autoridade responsável. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.
Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de perícia e investigação.