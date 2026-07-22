22 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Suspeito é preso com kit de cocaína e maconha em Sumaré

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Romu
Homem foi abordado pela Guarda Municipal no Jardim Maria Antônia; maconha, cocaína, crack, lança-perfume e dry foram apreendidos.
Homem foi abordado pela Guarda Municipal no Jardim Maria Antônia; maconha, cocaína, crack, lança-perfume e dry foram apreendidos.

Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma equipe da Romu apreender 548 porções de entorpecentes na noite desta terça-feira (21), no Jardim Maria Antônia, em Sumaré.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Manoel Rodrigues Ouadros. Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes viram o suspeito próximo a um veículo abandonado e perceberam quando ele escondeu um objeto ao notar a aproximação da viatura.

Durante a averiguação, o homem teria admitido que vendia drogas na região e apontado o local onde o material estava armazenado.

Nas buscas, os guardas encontraram 315 porções de cocaína, 111 pedras de crack, 93 invólucros de maconha, 17 papelotes de dry e 12 frascos de lança-perfume.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão foi confirmada pela autoridade responsável. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de perícia e investigação.

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