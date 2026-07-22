Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma equipe da Romu apreender 548 porções de entorpecentes na noite desta terça-feira (21), no Jardim Maria Antônia, em Sumaré.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Manoel Rodrigues Ouadros. Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes viram o suspeito próximo a um veículo abandonado e perceberam quando ele escondeu um objeto ao notar a aproximação da viatura.

Durante a averiguação, o homem teria admitido que vendia drogas na região e apontado o local onde o material estava armazenado.