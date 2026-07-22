22 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Empresário é preso após empurrar mulher de carro em movimento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM de Valinhos
Homem de 52 anos foi detido após ser acusado de empurrar a namorada de um carro em via de Valinhos.
Homem de 52 anos foi detido após ser acusado de empurrar a namorada de um carro em via de Valinhos.

Um empresário de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (21), em Valinhos, após ser acusado de empurrar a namorada, de 40 anos, para fora de um veículo em movimento durante uma discussão.

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O caso ocorreu por volta das 20h30, na Rua Rosa Belmiro Ramos, no bairro Ortizes. Segundo a Guarda Civil Municipal, pessoas que estavam em uma quadra de futebol society e em uma academia próximas presenciaram a ocorrência.

Testemunhas teriam se revoltado com a situação e tentado agredir o suspeito. Agentes da GCM chegaram ao local e impediram que o confronto continuasse, além de realizar a detenção do homem.

A mulher foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Valinhos. De acordo com a corporação, ela apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo. Após receber atendimento médico e ser liberada, a vítima foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.

O suspeito também foi conduzido à unidade policial. A autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante por violência doméstica.

Na sequência, o empresário foi transferido para uma unidade prisional em Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça. As circunstâncias do caso serão investigadas.

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