Um empresário de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (21), em Valinhos, após ser acusado de empurrar a namorada, de 40 anos, para fora de um veículo em movimento durante uma discussão.
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O caso ocorreu por volta das 20h30, na Rua Rosa Belmiro Ramos, no bairro Ortizes. Segundo a Guarda Civil Municipal, pessoas que estavam em uma quadra de futebol society e em uma academia próximas presenciaram a ocorrência.
Testemunhas teriam se revoltado com a situação e tentado agredir o suspeito. Agentes da GCM chegaram ao local e impediram que o confronto continuasse, além de realizar a detenção do homem.
A mulher foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Valinhos. De acordo com a corporação, ela apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo. Após receber atendimento médico e ser liberada, a vítima foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.
O suspeito também foi conduzido à unidade policial. A autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante por violência doméstica.
Na sequência, o empresário foi transferido para uma unidade prisional em Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça. As circunstâncias do caso serão investigadas.