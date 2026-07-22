Um empresário de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (21), em Valinhos, após ser acusado de empurrar a namorada, de 40 anos, para fora de um veículo em movimento durante uma discussão.

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O caso ocorreu por volta das 20h30, na Rua Rosa Belmiro Ramos, no bairro Ortizes. Segundo a Guarda Civil Municipal, pessoas que estavam em uma quadra de futebol society e em uma academia próximas presenciaram a ocorrência.

Testemunhas teriam se revoltado com a situação e tentado agredir o suspeito. Agentes da GCM chegaram ao local e impediram que o confronto continuasse, além de realizar a detenção do homem.