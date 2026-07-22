Uma das celebrações mais tradicionais de Campinas, a Festa de Sant’Ana de Sousas entra no segundo e último fim de semana de programação entre sexta-feira (24) e domingo (26), reunindo música ao vivo, gastronomia típica, celebrações religiosas e atividades para toda a família na Praça Beira Rio, em Sousas.

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Em sua 128ª edição, o evento é um dos mais antigos do município e costuma atrair milhares de moradores e visitantes ao distrito.

Realizada em homenagem à padroeira de Sousas, a festa preserva uma tradição centenária que atravessa gerações e integra o calendário cultural e religioso de Campinas. Além das missas e da tradicional procissão, realizada às 11h de domingo, a programação inclui apresentações musicais de diversos estilos, barracas de comidas típicas, atrações culturais e espaço voltado às crianças.

Programação musical