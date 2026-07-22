Uma das celebrações mais tradicionais de Campinas, a Festa de Sant’Ana de Sousas entra no segundo e último fim de semana de programação entre sexta-feira (24) e domingo (26), reunindo música ao vivo, gastronomia típica, celebrações religiosas e atividades para toda a família na Praça Beira Rio, em Sousas.
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Em sua 128ª edição, o evento é um dos mais antigos do município e costuma atrair milhares de moradores e visitantes ao distrito.
Realizada em homenagem à padroeira de Sousas, a festa preserva uma tradição centenária que atravessa gerações e integra o calendário cultural e religioso de Campinas. Além das missas e da tradicional procissão, realizada às 11h de domingo, a programação inclui apresentações musicais de diversos estilos, barracas de comidas típicas, atrações culturais e espaço voltado às crianças.
Programação musical
Na sexta-feira, se apresentam os grupos de samba Brasileidades e Raça de Quintal, às 18h e 21h, respectivamente.
No sábado, Midnight Klassics Band abre a programação, às 12h, com rock clássico. Às 15h, a banda Zeppa Company, também de rock, assume a apresentação. Às 18h, será a vez da banda Legião Urbana Cover, que executa os clássicos da banda brasiliense. Encerra a programação o grupo Indigo Rock, às 21h, com setlist de rock internacional e nacional.
No domingo, Amigos do Samba iniciam a festa às 12h. Às 14h, o rock volta ao palco com a Banda Galileo. O ritmo segue às 17h, com a banda Abstrato Paralelo. Às 20h, a Orquestra de Violas de Valinhos encerra a programação.
Trânsito terá bloqueios
Por causa da festa, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) montou um esquema especial de trânsito na região de Sousas. As alterações começaram nesta quinta-feira (23), para permitir a montagem das estruturas do evento, e seguem até a manhã de segunda-feira (27).
Haverá bloqueio da Rua Monsenhor Dr. Emílio José Salim, entre a Avenida Isabelita Vieira e a Rua Humaitá, além de interdições nos cruzamentos das ruas José Pedroso com Coronel Alfredo Augusto do Nascimento e Sete de Setembro com José Pedroso. Também serão reservadas vagas em trechos das ruas Siqueira Campos e Maria de Almeida Magalhães.
A Emdec definiu rotas de desvio para os motoristas nos dois sentidos de circulação e informou que as linhas de ônibus 396 (Sousas) e 398 (Joaquim Egídio) terão os itinerários alterados durante o período da festa.
No domingo (26), a partir das 11h, a tradicional procissão em homenagem a Sant’Ana percorrerá ruas do entorno da igreja matriz, com acompanhamento de agentes da Mobilidade Urbana, que permanecerão em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres.