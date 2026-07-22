22 de julho de 2026
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MUDANÇA NO TRÂNSITO

Rua no Jardim Florence passa a ter sentido único

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Alteração começa nesta quinta-feira (23) em trecho da Rua Osvaldo Peralva e será acompanhada por agentes da Emdec.
Alteração começa nesta quinta-feira (23) em trecho da Rua Osvaldo Peralva e será acompanhada por agentes da Emdec.

Um trecho da Rua Osvaldo Peralva, no Jardim Florence, em Campinas, passa a operar em sentido único a partir das 10h desta quinta-feira (23).

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A mudança vale para a quadra localizada entre a Avenida Nelson Ferreira de Souza e a Rua Heloísa Prato Galbiatti. A circulação será permitida no sentido entre a avenida e a Rua Heloísa Prato Galbiatti.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a alteração tem como objetivo melhorar a organização do tráfego e ampliar a segurança viária na região.

A nova regra está prevista na Resolução nº 225/2026, que será publicada no Diário Oficial do Município.

O trecho recebeu nova sinalização para orientar os motoristas. Agentes de mobilidade urbana da Emdec também acompanharão a circulação de veículos durante a implantação da mudança.

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