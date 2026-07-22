Os familiares das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, em Vinhedo, terão acesso nesta quinta-feira (23) ao relatório final do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O documento será apresentado em uma reunião reservada, em Brasília, antes da divulgação oficial à imprensa.
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O relatório é aguardado pelas famílias desde a divulgação da versão preliminar, em setembro do ano passado, e deve detalhar os fatores que contribuíram para o acidente. A investigação do Cenipa, no entanto, tem caráter técnico e busca apontar as circunstâncias da ocorrência para prevenir novos acidentes, sem atribuir responsabilidades civis ou criminais.
As conclusões poderão servir de base para outras apurações, entre elas o inquérito da Polícia Federal, que investiga possíveis responsabilidades criminais e ainda aguarda a publicação do documento para ser concluído.
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Em junho, parentes das vítimas tiveram acesso à transcrição das conversas gravadas na cabine da aeronave. Advogados que representam as famílias afirmam que o relatório também poderá embasar futuras ações coletivas por danos morais, embora a maior parte das indenizações individuais já tenha sido negociada.
Na análise preliminar, o Cenipa informou que a aeronave registrou um alerta de acúmulo de gelo menos de dois minutos antes da queda.
O acidente ocorreu em 9 de agosto de 2024, em Vinhedo, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), e matou as 62 pessoas que estavam a bordo.
Em nota, a Voepass informou que aguardará a divulgação do relatório final para comentar as conclusões da investigação. A empresa afirmou ainda que colabora com as apurações desde o início e que apenas o documento técnico permitirá identificar, de forma conclusiva, os fatores relacionados ao acidente.