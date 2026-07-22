Os familiares das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, em Vinhedo, terão acesso nesta quinta-feira (23) ao relatório final do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O documento será apresentado em uma reunião reservada, em Brasília, antes da divulgação oficial à imprensa.

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O relatório é aguardado pelas famílias desde a divulgação da versão preliminar, em setembro do ano passado, e deve detalhar os fatores que contribuíram para o acidente. A investigação do Cenipa, no entanto, tem caráter técnico e busca apontar as circunstâncias da ocorrência para prevenir novos acidentes, sem atribuir responsabilidades civis ou criminais.

As conclusões poderão servir de base para outras apurações, entre elas o inquérito da Polícia Federal, que investiga possíveis responsabilidades criminais e ainda aguarda a publicação do documento para ser concluído.

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