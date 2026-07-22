Quem procura emprego em Campinas e região terá mais de 2 mil oportunidades disponíveis nesta sexta-feira (24), durante a 14ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, promovido pela Prefeitura. O evento acontece das 9h às 16h, na Faculdade Hub de Conhecimento, no Campinas Shopping, e reunirá 41 empresas que farão processos seletivos e entrevistas presenciais.

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As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O maior salário desta edição é de R$ 4.722, para o cargo de farmacêutico, oferecido pela RD Saúde. Já a função com maior número de oportunidades é a de operador de telemarketing, com 200 vagas na empresa Alert. O cargo exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 1.625,28.

Antes de serem encaminhados às empresas, os candidatos passarão por uma triagem feita por equipes do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que direcionará cada trabalhador às vagas compatíveis com seu perfil.

Empresas participantes