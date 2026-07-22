Quem procura emprego em Campinas e região terá mais de 2 mil oportunidades disponíveis nesta sexta-feira (24), durante a 14ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, promovido pela Prefeitura. O evento acontece das 9h às 16h, na Faculdade Hub de Conhecimento, no Campinas Shopping, e reunirá 41 empresas que farão processos seletivos e entrevistas presenciais.
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As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O maior salário desta edição é de R$ 4.722, para o cargo de farmacêutico, oferecido pela RD Saúde. Já a função com maior número de oportunidades é a de operador de telemarketing, com 200 vagas na empresa Alert. O cargo exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 1.625,28.
Antes de serem encaminhados às empresas, os candidatos passarão por uma triagem feita por equipes do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que direcionará cada trabalhador às vagas compatíveis com seu perfil.
Empresas participantes
Participam desta edição do feirão:
- Ambev
- Âncora Consórcios
- Caedu
- Casa da Sobremesa
- Alert
- C&A
- Clínica Consultare
- Dalben Supermercados
- Deo Capital Humano
- Dyscamp
- Desktop
- Esplane
- GPA (Pão de Açúcar)
- GPS (Top Service)
- Grupo Aroeira – Araucária
- Grupo Mandic
- Guima
- Havan
- KFC
- LEC Brasil – TCM
- Magazine Luiza
- McDonald’s
- Mercado Livre
- O Matuto
- Orbital
- Packduque
- Piccolotur Transportes Turísticos
- Piselli
- Portal Serviços
- Poupatempo
- Queda Sports
- RD Saúde
- Royal Palm Plaza
- São Vicente
- SPSP
- SRM
- Subway
- Tenda Atacado
- Teca Frio
- We Can BR
- Outback
Além das entrevistas, o evento contará com atendimento da Casa do Empreendedor, orientação para microempreendedores individuais (MEIs), serviços do Sebrae e do Banco do Povo. A OIM (Organização Internacional para as Migrações) também prestará atendimento e orientações voltadas à população migrante.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao local com:
- documento oficial com foto;
- currículo impresso;
- carteira de trabalho, física ou digital.
Quem realizou cadastro antecipado no CPAT deve levar também a carta de encaminhamento, que garante prioridade nas entrevistas com as empresas.
A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos façam o cadastro previamente no sistema do CPAT, o que agiliza o atendimento e aumenta as chances de encaminhamento para as vagas.
O feirão será realizado na Faculdade Hub de Conhecimento, no Campinas Shopping, localizado na Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940, no Jardim do Lago, das 9h às 16h. Durante o evento, o CPAT Centro e as unidades Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde permanecerão fechados devido ao deslocamento das equipes para o atendimento no feirão.