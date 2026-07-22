22 de julho de 2026
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TROCA NO COMANDO

Com viagem de Dário, Wandão assume Prefeitura de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Vice-prefeito assume a chefia do Executivo até 29 de julho durante afastamento particular de Dário Saadi.
Vice-prefeito assume a chefia do Executivo até 29 de julho durante afastamento particular de Dário Saadi.

O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assumiu nesta terça-feira (21) o comando da Prefeitura e permanecerá como prefeito em exercício até a próxima quarta-feira (29).

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A transmissão temporária do cargo ocorre durante uma viagem de caráter particular do prefeito Dário Saadi. Nesse período, Wanderley ficará responsável pela chefia do Executivo e pela continuidade das ações e dos serviços municipais.

Pela Lei Orgânica de Campinas, a licença e a transferência do cargo ao vice-prefeito são obrigatórias apenas quando o afastamento do titular ultrapassa 15 dias.

Mesmo com uma ausência inferior a esse prazo, Dário decidiu formalizar a transmissão da Prefeitura durante toda a viagem.

Wanderley de Almeida reassumirá as funções de vice-prefeito após o retorno de Dário, previsto para 29 de julho.

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