O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assumiu nesta terça-feira (21) o comando da Prefeitura e permanecerá como prefeito em exercício até a próxima quarta-feira (29).
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A transmissão temporária do cargo ocorre durante uma viagem de caráter particular do prefeito Dário Saadi. Nesse período, Wanderley ficará responsável pela chefia do Executivo e pela continuidade das ações e dos serviços municipais.
Pela Lei Orgânica de Campinas, a licença e a transferência do cargo ao vice-prefeito são obrigatórias apenas quando o afastamento do titular ultrapassa 15 dias.
Mesmo com uma ausência inferior a esse prazo, Dário decidiu formalizar a transmissão da Prefeitura durante toda a viagem.
Wanderley de Almeida reassumirá as funções de vice-prefeito após o retorno de Dário, previsto para 29 de julho.