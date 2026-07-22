Um incêndio em um talude provocou a interdição total de uma alça da Rodovia Anhanguera, em Campinas, na noite desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada no km 96 e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn.

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O fogo atingiu a alça utilizada pelos motoristas que seguiam do sentido Sul para o Norte da rodovia. Por causa das chamas, o acesso permaneceu totalmente bloqueado entre 22h19 e 23h04.

Durante a interdição, o tráfego foi desviado pelo retorno localizado no km 92. Não houve registro de congestionamento, vítimas ou veículos atingidos.