Um incêndio em um talude provocou a interdição total de uma alça da Rodovia Anhanguera, em Campinas, na noite desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada no km 96 e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn.
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O fogo atingiu a alça utilizada pelos motoristas que seguiam do sentido Sul para o Norte da rodovia. Por causa das chamas, o acesso permaneceu totalmente bloqueado entre 22h19 e 23h04.
Durante a interdição, o tráfego foi desviado pelo retorno localizado no km 92. Não houve registro de congestionamento, vítimas ou veículos atingidos.
De acordo com as informações do Centro de Controle Operacional da concessionária, equipes foram enviadas ao local após uma comunicação feita pelo telefone de atendimento da rodovia.
O incêndio, classificado como de médio porte, foi controlado por volta das 23h19. Após o trabalho de combate às chamas e a liberação da área, a ocorrência foi encerrada.