Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe. Com o novo registro, o município chegou a 21 óbitos e 275 casos da doença em 2026.
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A vítima era uma mulher de 99 anos, tinha comorbidade e havia recebido a vacina contra a gripe. A morte ocorreu em 28 de junho, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Diante do avanço dos casos, a pasta reforçou a orientação para que a população mantenha a vacinação em dia. O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.
Para receber a dose, é preciso apresentar um documento com foto e, quando disponível, a caderneta de vacinação. A vacina aplicada neste ano protege contra as cepas A (H1N1 e H3N2) e B e pode ser administrada junto com outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.
A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação reduz o risco de agravamento da doença e contribui para diminuir a circulação do vírus.
Em 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as vítimas, 54 não haviam sido vacinadas.
Além da imunização, a população deve manter medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência, deixar os ambientes ventilados, beber água e adotar uma alimentação equilibrada. Pessoas com sintomas gripais devem utilizar máscara para reduzir a transmissão dos vírus respiratórios.