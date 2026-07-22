Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe. Com o novo registro, o município chegou a 21 óbitos e 275 casos da doença em 2026.

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A vítima era uma mulher de 99 anos, tinha comorbidade e havia recebido a vacina contra a gripe. A morte ocorreu em 28 de junho, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Diante do avanço dos casos, a pasta reforçou a orientação para que a população mantenha a vacinação em dia. O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.