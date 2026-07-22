A quarta-feira mantém o padrão de tempo quente e seco em Campinas e região. A atuação da massa de ar seco continua favorecendo temperaturas elevadas para esta época do ano, mas também faz a umidade relativa do ar atingir níveis próximos da faixa de atenção.
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A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 29°C, a maior da semana até o momento.
Apesar de a manhã ainda ser amena, o aquecimento acontece rapidamente e garante uma tarde de calor, com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva.
O principal destaque é o ar seco.
Durante a tarde, a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 34%, índice que aumenta o desconforto e exige atenção com a hidratação.
Essa condição, no entanto, está com os dias contados.
A expectativa é de uma mudança brusca no tempo já nesta quinta-feira, com a chegada de uma frente fria que deve romper o bloqueio atmosférico, aumentar a nebulosidade e trazer de volta a chuva para Campinas e região, além de provocar queda nas temperaturas nos dias seguintes.