A Prefeitura de Campinas anunciou nesta terça-feira (21) a ampliação da alça de acesso da Avenida Benedicto Campos para a Avenida Prestes Maia, na região do Jardim do Trevo. A obra, orçada em R$ 1,27 milhão, tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito em um dos principais pontos de acesso à via e reduzir congestionamentos nos horários de pico.

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A ordem de serviço para o início da intervenção foi assinada pelo prefeito Dário Saadi durante cerimônia no Paço Municipal. Segundo a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até dezembro.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a ampliação deve facilitar a entrada de veículos na Prestes Maia, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando a segurança viária no trecho. A avenida recebe, em média, 85 mil veículos por dia útil e conecta bairros como Jardim do Trevo, São Bernardo, Vila Santana, Parque Itália e Nova Europa, além de dar acesso às rodovias Anhanguera, Santos Dumont, Bandeirantes e Lix da Cunha e ao Aeroporto de Viracopos.