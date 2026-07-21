O período de calor fora de época está perto do fim em Campinas. A aproximação de uma frente fria muda o tempo a partir desta quinta-feira (23), com queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e retorno da chuva.
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A quinta ainda terá momentos de sol entre nuvens, mas já com instabilidade ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C, com previsão de 6,6 milímetros de chuva e probabilidade de 56%.
A mudança será mais intensa na sexta-feira (24). O dia deve permanecer fechado, com chuva forte em alguns períodos e acumulado estimado em 28,9 milímetros. A chance de precipitação chega a 75%.
Com o avanço do ar frio, a temperatura terá pouca variação na sexta: mínima de 15°C e máxima de apenas 18°C. A chuva perde força durante a noite, mas ainda pode continuar de maneira fraca e isolada.
A chegada da frente fria encerra o veranico que elevou as temperaturas durante os últimos dias. A sensação será de frio principalmente nas primeiras horas da manhã, à noite e nos períodos de chuva.
No fim de semana, a instabilidade deve perder força e Campinas terá uma trégua nas precipitações. O frio, porém, continuará presente.
No sábado (25), a máxima deve ficar próxima de 20°C. Já no domingo (26), o sol aparece com mais frequência e permite uma recuperação gradual, com temperatura máxima ao redor de 24°C.