21 de julho de 2026
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VIRADA NO TEMPO

Calor acaba? Frente fria muda tudo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Mudança começa na quinta-feira, ganha força na sexta e encerra sequência de tardes quentes; fim de semana será frio e mais seco.
Mudança começa na quinta-feira, ganha força na sexta e encerra sequência de tardes quentes; fim de semana será frio e mais seco.

O período de calor fora de época está perto do fim em Campinas. A aproximação de uma frente fria muda o tempo a partir desta quinta-feira (23), com queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e retorno da chuva.

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A quinta ainda terá momentos de sol entre nuvens, mas já com instabilidade ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C, com previsão de 6,6 milímetros de chuva e probabilidade de 56%.

A mudança será mais intensa na sexta-feira (24). O dia deve permanecer fechado, com chuva forte em alguns períodos e acumulado estimado em 28,9 milímetros. A chance de precipitação chega a 75%.

Com o avanço do ar frio, a temperatura terá pouca variação na sexta: mínima de 15°C e máxima de apenas 18°C. A chuva perde força durante a noite, mas ainda pode continuar de maneira fraca e isolada.

A chegada da frente fria encerra o veranico que elevou as temperaturas durante os últimos dias. A sensação será de frio principalmente nas primeiras horas da manhã, à noite e nos períodos de chuva.

No fim de semana, a instabilidade deve perder força e Campinas terá uma trégua nas precipitações. O frio, porém, continuará presente.

No sábado (25), a máxima deve ficar próxima de 20°C. Já no domingo (26), o sol aparece com mais frequência e permite uma recuperação gradual, com temperatura máxima ao redor de 24°C.

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