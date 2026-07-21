O período de calor fora de época está perto do fim em Campinas. A aproximação de uma frente fria muda o tempo a partir desta quinta-feira (23), com queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e retorno da chuva.

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A quinta ainda terá momentos de sol entre nuvens, mas já com instabilidade ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C, com previsão de 6,6 milímetros de chuva e probabilidade de 56%.

A mudança será mais intensa na sexta-feira (24). O dia deve permanecer fechado, com chuva forte em alguns períodos e acumulado estimado em 28,9 milímetros. A chance de precipitação chega a 75%.