Dois integrantes da delegação de Campinas denunciaram ter sido vítimas de racismo e homofobia durante uma partida de futebol sub-20 dos Jogos Regionais, na noite de segunda-feira (20), em Itatiba. As ofensas teriam partido de torcedores da cidade-sede da competição, segundo a Prefeitura de Campinas.

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As vítimas são o preparador físico e o treinador de goleiros da equipe campineira, representada pelo Guarani Futebol Clube no torneio. Uma das denúncias foi feita ao árbitro ainda durante o primeiro tempo, e a partida chegou a ser interrompida.

Após o episódio, a equipe de Campinas decidiu não retornar ao jogo. A arbitragem encerrou a partida por WO, com vitória de Itatiba por 1 a 0. A Prefeitura informou que aceitou a decisão conforme o regulamento da competição e não pretende recorrer.