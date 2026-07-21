A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (21) um homem de 21 anos suspeito de envolvimento na morte do comerciante José Donizete da Silva Júnior, de 26 anos, durante uma negociação de venda de celular em Mogi Mirim. O crime ocorreu em 12 de julho, quando a vítima foi entregar um aparelho avaliado em R$ 7,5 mil a um suposto comprador contatado pelas redes sociais, segundo a polícia.

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De acordo com a investigação, o suspeito foi identificado a partir do número de telefone utilizado para negociar a compra do aparelho com o comerciante. Com base nas apurações, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. A identidade do investigado não foi divulgada.

Segundo o delegado Fábio Chrysostomo, o homem tentou esconder o celular utilizado nas negociações ao notar a chegada dos policiais, mas foi impedido. Durante a operação, também foram encontradas embalagens de outros aparelhos telefônicos no imóvel onde ele estava.