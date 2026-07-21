A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (21) um homem de 21 anos suspeito de envolvimento na morte do comerciante José Donizete da Silva Júnior, de 26 anos, durante uma negociação de venda de celular em Mogi Mirim. O crime ocorreu em 12 de julho, quando a vítima foi entregar um aparelho avaliado em R$ 7,5 mil a um suposto comprador contatado pelas redes sociais, segundo a polícia.
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De acordo com a investigação, o suspeito foi identificado a partir do número de telefone utilizado para negociar a compra do aparelho com o comerciante. Com base nas apurações, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. A identidade do investigado não foi divulgada.
Segundo o delegado Fábio Chrysostomo, o homem tentou esconder o celular utilizado nas negociações ao notar a chegada dos policiais, mas foi impedido. Durante a operação, também foram encontradas embalagens de outros aparelhos telefônicos no imóvel onde ele estava.
Ainda conforme o delegado, o suspeito fez comentários considerados relevantes para a investigação antes mesmo de saber exatamente o motivo da ação policial. “Ele disse que no domingo não estava na casa da avó, embora em nenhum momento tivéssemos informado qual fato estava sendo investigado ou quando o crime havia acontecido”, afirmou.
A polícia informou que o preso possui antecedentes criminais, incluindo uma prisão por furto em Jaguariúna. Os investigadores também apuram a participação dele em outros casos semelhantes, nos quais vítimas eram atraídas por meio de negociações de celulares para terem os aparelhos subtraídos.
As investigações continuam para esclarecer se outras pessoas participaram do crime e se houve motivação além da tentativa de roubo.
José Donizete da Silva Júnior foi morto a tiros no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim, após marcar a entrega de um celular vendido pelas redes sociais. Dono de uma loja de aparelhos eletrônicos em Espírito Santo do Pinhal, ele estava acompanhado da noiva quando procurava o endereço combinado.
Segundo a Polícia Civil, o casal foi abordado por um criminoso, que anunciou o assalto. Ao tentar escapar acelerando o carro, o comerciante foi atingido por um disparo que atravessou o para-brisa e acertou seu peito. O veículo ainda desceu parte de uma ribanceira.
José Donizete chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A noiva sofreu lesões leves e ficou em estado de choque.