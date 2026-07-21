21 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Polícia apreende mais de 2 kg de cocaína em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil apreendeu cocaína, maconha e haxixe em ponto de venda de drogas monitorado no Jardim Itaguaçu.
Polícia Civil apreendeu cocaína, maconha e haxixe em ponto de venda de drogas monitorado no Jardim Itaguaçu.

Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem e a apreensão de mais de dois quilos de cocaína na tarde desta segunda-feira (20), no Jardim Itaguaçu, em Campinas.

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A ação foi realizada por agentes da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, unidade vinculada à Deic de Campinas, depois de levantamentos sobre a existência de um ponto de venda de drogas na Rua Claudionor da Silva Mota.

Durante a abordagem, os investigadores encontraram um tijolo de cocaína e diversas porções da mesma droga já separadas para venda. Também foram recolhidas embalagens com maconha e haxixe.

Segundo a Polícia Civil, a forma como o material estava dividido e acondicionado indicava que os entorpecentes seriam comercializados e distribuídos a usuários.

O suspeito, identificado apenas pelas iniciais M.R., recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à unidade especializada, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A região do Jardim Itaguaçu vem sendo acompanhada por equipes de investigação devido aos registros recorrentes de comércio de drogas e à possível atuação de grupos criminosos.

O homem foi indiciado por tráfico de drogas.

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