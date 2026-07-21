Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem e a apreensão de mais de dois quilos de cocaína na tarde desta segunda-feira (20), no Jardim Itaguaçu, em Campinas.
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A ação foi realizada por agentes da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, unidade vinculada à Deic de Campinas, depois de levantamentos sobre a existência de um ponto de venda de drogas na Rua Claudionor da Silva Mota.
Durante a abordagem, os investigadores encontraram um tijolo de cocaína e diversas porções da mesma droga já separadas para venda. Também foram recolhidas embalagens com maconha e haxixe.
Segundo a Polícia Civil, a forma como o material estava dividido e acondicionado indicava que os entorpecentes seriam comercializados e distribuídos a usuários.
O suspeito, identificado apenas pelas iniciais M.R., recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à unidade especializada, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A região do Jardim Itaguaçu vem sendo acompanhada por equipes de investigação devido aos registros recorrentes de comércio de drogas e à possível atuação de grupos criminosos.
O homem foi indiciado por tráfico de drogas.