Uma denúncia sobre criação irregular de pássaros levou à apreensão de 22 aves silvestres em uma casa no Jardim Brasil, em Americana, na manhã desta segunda-feira. Os animais eram mantidos em gaiolas e, segundo a Guarda Municipal, o responsável não apresentou autorização para a posse.

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A ocorrência foi atendida pelo Grupo de Proteção Ambiental depois que o Centro de Segurança e Inteligência recebeu informações sobre a possível manutenção ilegal das espécies em um imóvel da Rua Thomas Panaro.

Durante a vistoria, os agentes localizaram 17 canários-da-terra, além de um tico-tico, um pintassilgo venezuelano e uma coleirinha. A soma divulgada pela corporação, no entanto, indica 22 animais, embora as espécies detalhadas totalizem 20 aves.