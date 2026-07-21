21 de julho de 2026
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CRIME AMBIENTAL

Guarda apreende 22 aves mantidas ilegalmente em Americana

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GAMA
Animais eram mantidos em gaiolas sem autorização ambiental e foram encaminhados para triagem e reabilitação.
Animais eram mantidos em gaiolas sem autorização ambiental e foram encaminhados para triagem e reabilitação.

Uma denúncia sobre criação irregular de pássaros levou à apreensão de 22 aves silvestres em uma casa no Jardim Brasil, em Americana, na manhã desta segunda-feira. Os animais eram mantidos em gaiolas e, segundo a Guarda Municipal, o responsável não apresentou autorização para a posse.

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A ocorrência foi atendida pelo Grupo de Proteção Ambiental depois que o Centro de Segurança e Inteligência recebeu informações sobre a possível manutenção ilegal das espécies em um imóvel da Rua Thomas Panaro.

Durante a vistoria, os agentes localizaram 17 canários-da-terra, além de um tico-tico, um pintassilgo venezuelano e uma coleirinha. A soma divulgada pela corporação, no entanto, indica 22 animais, embora as espécies detalhadas totalizem 20 aves.

Questionado sobre a documentação exigida pelos órgãos ambientais, o morador informou que não possuía licença ou registro que autorizasse a criação.

Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Americana, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

Por determinação da autoridade policial, os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, em Santa Bárbara d’Oeste. No local, passarão por avaliação veterinária e por um processo de recuperação antes de eventual retorno à natureza.

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