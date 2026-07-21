Uma denúncia sobre criação irregular de pássaros levou à apreensão de 22 aves silvestres em uma casa no Jardim Brasil, em Americana, na manhã desta segunda-feira. Os animais eram mantidos em gaiolas e, segundo a Guarda Municipal, o responsável não apresentou autorização para a posse.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ocorrência foi atendida pelo Grupo de Proteção Ambiental depois que o Centro de Segurança e Inteligência recebeu informações sobre a possível manutenção ilegal das espécies em um imóvel da Rua Thomas Panaro.
Durante a vistoria, os agentes localizaram 17 canários-da-terra, além de um tico-tico, um pintassilgo venezuelano e uma coleirinha. A soma divulgada pela corporação, no entanto, indica 22 animais, embora as espécies detalhadas totalizem 20 aves.
Questionado sobre a documentação exigida pelos órgãos ambientais, o morador informou que não possuía licença ou registro que autorizasse a criação.
Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Americana, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.
Por determinação da autoridade policial, os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, em Santa Bárbara d’Oeste. No local, passarão por avaliação veterinária e por um processo de recuperação antes de eventual retorno à natureza.