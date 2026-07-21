Uma colisão lateral entre uma carreta e um ônibus mobilizou equipes da concessionária na noite desta segunda-feira (20), no km 114 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Campinas.
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Os dois veículos seguiam no sentido sul quando, por circunstâncias que ainda não foram detalhadas, a carreta atingiu a lateral do ônibus. Após o impacto, ambos pararam sobre a área zebrada da rodovia.
Duas pessoas foram avaliadas no local, uma em cada veículo, e nenhuma delas sofreu ferimentos. Não há informação sobre a quantidade de ocupantes no ônibus.
O acidente foi registrado às 22h17. A faixa zebrada permaneceu ocupada até as 23h15, mas não houve necessidade de bloquear as faixas de rolamento.
Segundo o Centro de Controle Multimodal, também não foram registrados pontos de congestionamento no trecho durante o atendimento.
A carreta e o ônibus, do modelo Neobus, apresentavam condições de seguir viagem e deixaram o local por volta das 23h.
A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada por envolver um veículo de transporte coletivo.