Uma colisão lateral entre uma carreta e um ônibus mobilizou equipes da concessionária na noite desta segunda-feira (20), no km 114 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Campinas.

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Os dois veículos seguiam no sentido sul quando, por circunstâncias que ainda não foram detalhadas, a carreta atingiu a lateral do ônibus. Após o impacto, ambos pararam sobre a área zebrada da rodovia.

Duas pessoas foram avaliadas no local, uma em cada veículo, e nenhuma delas sofreu ferimentos. Não há informação sobre a quantidade de ocupantes no ônibus.