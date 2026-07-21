Motoristas que circulam pela Nova Campinas deverão evitar um trecho da rua Dom Francisco de Campos Barreto nesta terça-feira (21). A via será bloqueada para a execução de serviços de substituição da rede de esgoto, realizados pela Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição começa às 8h30 nas proximidades do cruzamento com a rua Engenheiro Carlos Stevenson. A previsão é de que a circulação seja restabelecida até as 17h, caso o trabalho seja concluído dentro do cronograma.

Durante o fechamento, os veículos serão direcionados para um caminho alternativo pelas ruas Engenheiro Carlos Stevenson e Dr. Jesuíno Marcondes Machado.