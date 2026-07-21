Motoristas que circulam pela Nova Campinas deverão evitar um trecho da rua Dom Francisco de Campos Barreto nesta terça-feira (21). A via será bloqueada para a execução de serviços de substituição da rede de esgoto, realizados pela Sanasa.
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A interdição começa às 8h30 nas proximidades do cruzamento com a rua Engenheiro Carlos Stevenson. A previsão é de que a circulação seja restabelecida até as 17h, caso o trabalho seja concluído dentro do cronograma.
Durante o fechamento, os veículos serão direcionados para um caminho alternativo pelas ruas Engenheiro Carlos Stevenson e Dr. Jesuíno Marcondes Machado.
A mudança também alcança um trecho utilizado pelas linhas 211, que liga o Terminal Campo Grande ao Shopping Iguatemi, e 383, que atende a região da Leroy Merlin pelo Planalto. Não foram informadas alterações permanentes nos itinerários, mas os passageiros podem enfrentar desvios e atrasos durante a obra.
Agentes da Emdec ficarão responsáveis pela montagem dos bloqueios, orientação aos condutores e acompanhamento das condições do trânsito ao longo do dia.