Moradores de Campinas com 58 anos ou mais passaram a ter acesso ampliado à vacina pneumocócica 23-valente, a VPP23. A aplicação está disponível nos 69 centros de saúde da cidade e não exige apresentação de laudo, receita médica ou comprovação de doença preexistente.

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A liberação tem caráter temporário e seguirá válida enquanto houver imunizantes nos estoques municipais. Atualmente, cerca de 1,2 mil doses estão distribuídas pela rede pública.

A mudança foi adotada durante o processo de substituição gradual da VPP23 pela vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, recebida pelo município em junho. A ampliação da faixa etária busca utilizar as doses remanescentes antes do prazo de validade.