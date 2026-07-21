Moradores de Campinas com 58 anos ou mais passaram a ter acesso ampliado à vacina pneumocócica 23-valente, a VPP23. A aplicação está disponível nos 69 centros de saúde da cidade e não exige apresentação de laudo, receita médica ou comprovação de doença preexistente.
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A liberação tem caráter temporário e seguirá válida enquanto houver imunizantes nos estoques municipais. Atualmente, cerca de 1,2 mil doses estão distribuídas pela rede pública.
A mudança foi adotada durante o processo de substituição gradual da VPP23 pela vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, recebida pelo município em junho. A ampliação da faixa etária busca utilizar as doses remanescentes antes do prazo de validade.
Antes da medida, a VPP23 era destinada principalmente a pessoas com maior risco de desenvolver formas graves de infecção pneumocócica. Entre os públicos contemplados estavam pacientes com HIV/aids, câncer, diabetes e doenças crônicas cardíacas, renais, hepáticas ou pulmonares, além de transplantados.
O imunizante oferece proteção contra diferentes tipos da bactéria pneumococo, associada a doenças como pneumonia, meningite e infecções generalizadas. Os quadros mais severos são mais frequentes em idosos, crianças pequenas e pessoas com condições crônicas de saúde.
Para receber a dose, basta comparecer a qualquer centro de saúde de Campinas com documento oficial com foto. A caderneta de vacinação deve ser apresentada quando estiver disponível, mas não é obrigatória.
Não é necessário realizar agendamento. Os horários de funcionamento das salas de vacinação podem ser consultados no portal oficial da Prefeitura de Campinas.