Moradores de Sousas e trabalhadores que circulam pelo distrito poderão doar sangue na próxima terça-feira, 28 de julho, durante uma coleta externa do Hemocentro da Unicamp. O atendimento será realizado das 8h às 12h, na Praça Beira-Rio, sem necessidade de agendamento.
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A estrutura será montada em um ônibus preparado para receber os doadores. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial original com foto e atender aos critérios básicos exigidos para a coleta.
A mobilização ocorre em um momento de atenção para os estoques da região. Nesta segunda-feira (20), o sangue O negativo estava em nível crítico, com reserva inferior a dois dias. Os tipos A negativo, O positivo e B negativo estavam em alerta, com disponibilidade para até quatro dias.
O Hemocentro da Unicamp precisa receber perto de 300 doações diariamente para abastecer 44 hospitais públicos da macrorregião de Campinas. Em 2026, porém, a média registrada está em aproximadamente 260 doadores por dia.
Essas unidades realizam transfusões em cerca de 22 mil pacientes por mês. Uma única bolsa pode atender até quatro pessoas, porque o material coletado é separado em componentes como hemácias, plaquetas e plasma.
Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos e peso mínimo de 50 quilos. Quem tem menos de 18 anos precisa apresentar autorização do responsável. Para pessoas com mais de 60 anos, é necessário que a primeira doação tenha ocorrido antes dessa idade.
O candidato também deve estar em boas condições de saúde e alimentado. Não é necessário jejum, mas a recomendação é evitar refeições gordurosas nas horas anteriores ao procedimento.
Homens devem respeitar intervalo mínimo de 60 dias entre as coletas, com limite de quatro doações por ano. Para mulheres, a pausa deve ser de 90 dias, com até três participações anuais.
A ação é organizada pela Subprefeitura de Sousas, com coleta realizada pelo Hemocentro da Unicamp e apoio do Rotary Club de Campinas-Norte.
Serviço
A coleta será realizada na terça-feira, 28 de julho, das 8h às 12h, na Praça Beira-Rio, localizada na Rua Monsenhor Doutor Emílio José Salim, 12-76, em Sousas. Não é necessário fazer inscrição prévia.