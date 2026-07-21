Moradores de Sousas e trabalhadores que circulam pelo distrito poderão doar sangue na próxima terça-feira, 28 de julho, durante uma coleta externa do Hemocentro da Unicamp. O atendimento será realizado das 8h às 12h, na Praça Beira-Rio, sem necessidade de agendamento.

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A estrutura será montada em um ônibus preparado para receber os doadores. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial original com foto e atender aos critérios básicos exigidos para a coleta.

A mobilização ocorre em um momento de atenção para os estoques da região. Nesta segunda-feira (20), o sangue O negativo estava em nível crítico, com reserva inferior a dois dias. Os tipos A negativo, O positivo e B negativo estavam em alerta, com disponibilidade para até quatro dias.