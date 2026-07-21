A circulação de veículos será alterada a partir das 10h desta terça-feira (21) em um trecho da rua Cruzália, no Jardim das Paineiras, em Campinas.
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A via passará a operar em sentido único entre as avenidas José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Com a mudança, os motoristas poderão seguir apenas no sentido da José Bonifácio para a Jesuíno Marcondes Machado.
Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a intervenção foi definida para reduzir conflitos entre veículos e aumentar a segurança no trecho.
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas ficará responsável pela instalação das placas e pela adequação da sinalização viária.
Equipes da mobilidade urbana também acompanharão o tráfego nos primeiros momentos da mudança para orientar os condutores e avaliar o comportamento da circulação.
A regulamentação da nova mão de direção será formalizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município.