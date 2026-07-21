21 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Rua do Jardim das Paineiras terá sentido único

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da rua Cruzália passará a operar em mão única entre as avenidas José Bonifácio e Jesuíno Marcondes Machado.
Trecho da rua Cruzália passará a operar em mão única entre as avenidas José Bonifácio e Jesuíno Marcondes Machado.

A circulação de veículos será alterada a partir das 10h desta terça-feira (21) em um trecho da rua Cruzália, no Jardim das Paineiras, em Campinas.

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A via passará a operar em sentido único entre as avenidas José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Com a mudança, os motoristas poderão seguir apenas no sentido da José Bonifácio para a Jesuíno Marcondes Machado.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a intervenção foi definida para reduzir conflitos entre veículos e aumentar a segurança no trecho.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas ficará responsável pela instalação das placas e pela adequação da sinalização viária.

Equipes da mobilidade urbana também acompanharão o tráfego nos primeiros momentos da mudança para orientar os condutores e avaliar o comportamento da circulação.

A regulamentação da nova mão de direção será formalizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

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