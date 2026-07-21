A circulação de veículos será alterada a partir das 10h desta terça-feira (21) em um trecho da rua Cruzália, no Jardim das Paineiras, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A via passará a operar em sentido único entre as avenidas José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Com a mudança, os motoristas poderão seguir apenas no sentido da José Bonifácio para a Jesuíno Marcondes Machado.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a intervenção foi definida para reduzir conflitos entre veículos e aumentar a segurança no trecho.