O Prédio do Relógio, na Vila Industrial, será tomado por carros, caminhões e motocicletas de diferentes épocas no próximo domingo, 26 de julho. A segunda edição do Encontro de Carros Antigos de Campinas espera reunir aproximadamente mil veículos entre 9h e 16h.

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A entrada será feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A programação integra as comemorações pelos 252 anos de Campinas.

O encontro cresce em relação à primeira edição, realizada em 2025, quando cerca de 800 veículos foram expostos e mais de 2,5 mil pessoas passaram pelo local.