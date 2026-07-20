O Prédio do Relógio, na Vila Industrial, será tomado por carros, caminhões e motocicletas de diferentes épocas no próximo domingo, 26 de julho. A segunda edição do Encontro de Carros Antigos de Campinas espera reunir aproximadamente mil veículos entre 9h e 16h.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A entrada será feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A programação integra as comemorações pelos 252 anos de Campinas.
O encontro cresce em relação à primeira edição, realizada em 2025, quando cerca de 800 veículos foram expostos e mais de 2,5 mil pessoas passaram pelo local.
Além dos modelos históricos, o público encontrará um Mercado de Pulgas com peças, acessórios e objetos ligados ao automobilismo. Também haverá uma feira de miniaturas Hot Wheels, apresentação da banda Tom Brothers e uma praça de alimentação com food trucks.
A proposta é transformar o antigo complexo ferroviário em um ponto de convivência durante todo o dia, aproximando colecionadores, admiradores de veículos clássicos e famílias.
A movimentação também deve beneficiar comerciantes, expositores e empreendedores ligados à gastronomia, ao colecionismo e à economia criativa.
“Quando promovemos eventos como este, também fortalecemos o ambiente de negócios da cidade. São iniciativas que movimentam o comércio, a gastronomia, a economia criativa e criam oportunidades para empreendedores. Além disso, ajudam a consolidar o Prédio do Relógio como um espaço estratégico para receber eventos capazes de gerar desenvolvimento econômico e atrair cada vez mais pessoas para Campinas”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi.
O prefeito Dário Saadi destacou o caráter familiar da programação e a utilização de espaços públicos para atividades culturais.
“O Encontro de Carros Antigos é um evento para toda a família. Além de reunir apaixonados pelo automobilismo, ele amplia as opções de lazer da população, valoriza a memória desses veículos e fortalece o calendário de eventos de Campinas. Queremos que a cidade tenha cada vez mais iniciativas que aproximem as pessoas e ocupem nossos espaços públicos com qualidade”, disse.
O evento é organizado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e de Cultura e Turismo, com apoio da Câmara Municipal, do grupo Amigos do Carro Antigo Abolição e de outros parceiros.
SERVIÇO
O 2º Encontro de Carros Antigos, Caminhões e Motos será realizado no domingo, 26 de julho, das 9h às 16h, no Prédio do Relógio, na Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial.
A entrada custa um quilo de alimento não perecível.