A implantação da Praça da Cidadania no distrito do Campo Grande deu um passo decisivo. A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (20) o decreto que autoriza a cessão de uma área municipal ao Governo do Estado de São Paulo para a construção do equipamento público no Conjunto Habitacional Parque Itajaí.

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A publicação era uma das etapas aguardadas desde o anúncio do projeto, feito em abril pelo governador Tarcísio de Freitas, e permite o avanço dos procedimentos para o início da implantação do complexo.

O decreto cede, de forma gratuita, uma área de 4.908,03 metros quadrados ao Fundo Social de São Paulo pelo prazo inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O terreno fica entre as ruas Celso Soares Couto, Benjamin Moloise e Dr. Pedro Miguel, no Parque Itajaí.