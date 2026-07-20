A implantação da Praça da Cidadania no distrito do Campo Grande deu um passo decisivo. A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (20) o decreto que autoriza a cessão de uma área municipal ao Governo do Estado de São Paulo para a construção do equipamento público no Conjunto Habitacional Parque Itajaí.
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A publicação era uma das etapas aguardadas desde o anúncio do projeto, feito em abril pelo governador Tarcísio de Freitas, e permite o avanço dos procedimentos para o início da implantação do complexo.
O decreto cede, de forma gratuita, uma área de 4.908,03 metros quadrados ao Fundo Social de São Paulo pelo prazo inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O terreno fica entre as ruas Celso Soares Couto, Benjamin Moloise e Dr. Pedro Miguel, no Parque Itajaí.
De acordo com o texto publicado, o espaço será destinado exclusivamente à instalação de uma unidade da Praça da Cidadania, programa estadual voltado à promoção de atividades esportivas, lazer, convivência comunitária, assistência social e qualificação profissional.
O projeto prevê a construção de um complexo com quadras poliesportivas, campo de futebol society, pista de caminhada, pista de skate, academia ao ar livre e espaços destinados à convivência da população.
Além da estrutura esportiva e de lazer, a unidade contará com uma Escola de Qualificação Profissional, onde serão oferecidos cursos gratuitos de curta duração em áreas como beleza, gastronomia, moda, informática e construção civil.
Quando anunciou a iniciativa, em abril, o Governo do Estado informou que o objetivo é transformar áreas públicas em centros de inclusão social, geração de renda e oportunidades de capacitação para moradores da região.
A autorização para implantação da unidade foi assinada por Tarcísio de Freitas durante agenda em Campinas. Na ocasião, o governo destacou que o investimento integra a expansão do programa para municípios paulistas.
Com a publicação do decreto, a Prefeitura formaliza a cessão da área e abre caminho para a assinatura dos instrumentos jurídicos entre Município e Estado, etapa necessária antes do início das obras.