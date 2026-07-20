O serviço de patinetes elétricos compartilhados já contabiliza 82.943 usuários e 377.910 viagens em Campinas desde o início da operação, em fevereiro de 2025. No período, os equipamentos percorreram quase 995 mil quilômetros.

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Em junho, o sistema tinha 410 patinetes distribuídos em 239 pontos de estacionamento. No mês, foram registrados 2.028 novos usuários, 15.299 viagens e 23.740 quilômetros percorridos.

Os dados dos últimos 12 meses também mostram adesão ao serviço. Entre julho de 2025 e junho de 2026, foram aproximadamente 216 mil viagens, que somaram 464 mil quilômetros.