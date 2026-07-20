O serviço de patinetes elétricos compartilhados já contabiliza 82.943 usuários e 377.910 viagens em Campinas desde o início da operação, em fevereiro de 2025. No período, os equipamentos percorreram quase 995 mil quilômetros.
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Em junho, o sistema tinha 410 patinetes distribuídos em 239 pontos de estacionamento. No mês, foram registrados 2.028 novos usuários, 15.299 viagens e 23.740 quilômetros percorridos.
Os dados dos últimos 12 meses também mostram adesão ao serviço. Entre julho de 2025 e junho de 2026, foram aproximadamente 216 mil viagens, que somaram 464 mil quilômetros.
O movimento tende a crescer durante as férias escolares. Em julho de 2025, o sistema recebeu cerca de 5 mil novos usuários e bateu recordes de tempo de utilização e distância percorrida, com 484 mil minutos de uso e 56 mil quilômetros.
A Emdec reforça que os equipamentos devem circular preferencialmente em ciclovias, ciclofaixas e vias autorizadas. Nas calçadas, a velocidade máxima é de 6 km/h, com prioridade para os pedestres.
Também é proibido transportar passageiros ou animais. Os patinetes devem ser estacionados nos pontos indicados, sem bloquear calçadas ou acessos.
O uso é permitido apenas para maiores de 18 anos, mediante cadastro no aplicativo da operadora. Infrações podem resultar em bloqueio temporário ou banimento permanente da plataforma.
Entre as condutas passíveis de punição estão circular na contramão, transportar mais de uma pessoa, permitir o uso por menores de idade e colocar pedestres ou outros usuários da via em risco.
Segundo a operadora, o serviço também contribui para reduzir deslocamentos de carro. A estimativa é que, apenas em junho, cerca de 3.825 viagens de automóvel tenham sido substituídas, evitando a emissão de 0,85 tonelada de gás carbônico.