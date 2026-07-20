Campinas permanece em nível alto de risco para incêndios em áreas de vegetação, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A combinação de tempo seco, baixa umidade do ar, temperaturas em elevação e ausência de chuva favorece o surgimento e a rápida propagação do fogo.

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A orientação é para que qualquer foco de incêndio ou presença de fumaça seja comunicado imediatamente ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

De acordo com o Cepagri/Unicamp, a região entra em um período de veranico, marcado por vários dias consecutivos de tempo seco e temperaturas acima do esperado para esta época do ano.