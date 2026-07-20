Campinas permanece em nível alto de risco para incêndios em áreas de vegetação, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A combinação de tempo seco, baixa umidade do ar, temperaturas em elevação e ausência de chuva favorece o surgimento e a rápida propagação do fogo.
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A orientação é para que qualquer foco de incêndio ou presença de fumaça seja comunicado imediatamente ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
De acordo com o Cepagri/Unicamp, a região entra em um período de veranico, marcado por vários dias consecutivos de tempo seco e temperaturas acima do esperado para esta época do ano.
A Defesa Civil estadual aponta ainda a possibilidade de Campinas passar do nível alto para o estado de alerta até quarta-feira, caso as condições permaneçam favoráveis às queimadas.
Para reforçar a prevenção, a Defesa Civil de Campinas distribuiu cerca de 3 mil folhetos educativos, no loteamento Caminhos de San Conrado, em Sousas. O material também foi encaminhado em formato digital à administração do residencial, que deve compartilhar as orientações com aproximadamente 8 mil moradores.
Durante a semana, as equipes também realizaram vistorias e ações de orientação no Village, em Barão Geraldo, e na região do Aeroporto Internacional de Viracopos. O trabalho incluiu visitas a áreas próximas de vegetação e instruções sobre medidas para evitar incêndios.
A Operação Estiagem segue até 30 de setembro. Entre junho e outubro ocorre o período mais crítico para queimadas no Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, nove em cada dez incêndios em vegetação são provocados por ações humanas, muitas vezes por descuido.
Entre as principais orientações estão não colocar fogo em terrenos ou lixo, não jogar bitucas de cigarro e fósforos acesos em áreas de vegetação ou margens de rodovias e não soltar balões.
O tempo seco também exige cuidados com a saúde. A recomendação é beber água com frequência, evitar exercícios ao ar livre nos horários mais quentes, reduzir a exposição ao sol e umidificar os ambientes sempre que possível.
A baixa umidade pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.