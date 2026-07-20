A Prefeitura de Sumaré abriu um processo seletivo interno para preencher 42 vagas de diretor de escola e diretor assistente na rede municipal de ensino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de agosto pela plataforma Academic ITL.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A seleção é destinada a servidores efetivos do magistério municipal que atendam às exigências previstas no edital, como formação superior na área da Educação, experiência mínima em sala de aula e aptidão para exercer funções de gestão.
O processo será dividido em duas etapas. Na primeira, de caráter eliminatório, haverá análise da documentação e da formação dos candidatos em áreas relacionadas à administração escolar. A segunda fase será uma prova objetiva, eliminatória e classificatória.
O exame terá questões sobre legislação educacional, gestão democrática, educação inclusiva, competências socioemocionais e outros conteúdos relacionados à rotina administrativa e pedagógica das unidades.
A adoção do processo seletivo atende aos critérios do Valor Anual por Aluno Resultado, o VAAR, uma das modalidades de complementação do Fundeb. O mecanismo exige que os municípios adotem critérios de mérito e desempenho na escolha dos gestores escolares para ter acesso aos recursos federais.
Além das vagas previstas, o edital estabelece a formação de um banco de gestores, que poderá ser utilizado em futuras designações, de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.
Os profissionais escolhidos também deverão participar de atividades de formação continuada oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Centro de Formação de Educadores Municipais de Sumaré.
O resultado final está previsto para 24 de agosto. O processo seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.
O edital completo está disponível no Diário Oficial de Sumaré e na plataforma Academic ITL.