A Prefeitura de Sumaré abriu um processo seletivo interno para preencher 42 vagas de diretor de escola e diretor assistente na rede municipal de ensino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de agosto pela plataforma Academic ITL.

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A seleção é destinada a servidores efetivos do magistério municipal que atendam às exigências previstas no edital, como formação superior na área da Educação, experiência mínima em sala de aula e aptidão para exercer funções de gestão.

O processo será dividido em duas etapas. Na primeira, de caráter eliminatório, haverá análise da documentação e da formação dos candidatos em áreas relacionadas à administração escolar. A segunda fase será uma prova objetiva, eliminatória e classificatória.