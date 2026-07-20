O trânsito no cruzamento da Avenida Onze de Agosto com a Rua Itália, em Valinhos, passará por mudanças a partir desta segunda-feira (20). A Prefeitura inicia uma obra para reorganizar as conversões no trecho próximo à Escola Estadual Antônio Alves Aranha.

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A intervenção prevê a retirada de parte do canteiro central da avenida para a criação de uma faixa exclusiva de conversão à esquerda em direção à Rua Itália.

Também será aberta uma nova alça de acesso na ilha localizada entre as ruas Itália e Antônio José Butignol. Após a conclusão dos trabalhos, os motoristas deverão utilizar esse novo caminho para fazer a conversão.