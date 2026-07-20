A Praça Arautos da Paz recebeu cerca de 600 pessoas neste domingo (19) para a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. Em campo, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 e garantiu o segundo título mundial de sua história.
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A decisão avançou até a prorrogação e foi definida logo no início do segundo tempo do período extra. Ferran Torres marcou aos 40 segundos e confirmou o bicampeonato espanhol.
Na Arena do Torcedor, parte do público acompanhou a partida em cadeiras levadas de casa, enquanto outros espectadores se acomodaram no gramado. Camisas das duas seleções finalistas dividiram a torcida presente no espaço.
O jogo marcou o encerramento das atividades montadas no local para a competição. No sábado (18), a praça também exibiu a disputa pelo terceiro lugar, vencida pela Inglaterra por 6 a 4 diante da França.
Ao longo do Mundial, a estrutura recebeu partidas da Seleção Brasileira e confrontos das fases eliminatórias em um telão de LED de 12 metros de largura por sete metros de altura.
O maior movimento ocorreu no jogo em que o Brasil foi eliminado pela Noruega. Segundo a Prefeitura, mais de 20 mil torcedores estiveram na Arautos da Paz naquela ocasião.
Além do futebol, o espaço teve apresentações musicais, sessões de cinema, praça de alimentação com food trucks e encontros para troca de figurinhas.
A operação contou com reforço da Guarda Municipal, ambulâncias para eventuais atendimentos e linhas de transporte público disponíveis na região.