A Praça Arautos da Paz recebeu cerca de 600 pessoas neste domingo (19) para a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. Em campo, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 e garantiu o segundo título mundial de sua história.

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A decisão avançou até a prorrogação e foi definida logo no início do segundo tempo do período extra. Ferran Torres marcou aos 40 segundos e confirmou o bicampeonato espanhol.

Na Arena do Torcedor, parte do público acompanhou a partida em cadeiras levadas de casa, enquanto outros espectadores se acomodaram no gramado. Camisas das duas seleções finalistas dividiram a torcida presente no espaço.