Depois de uma semana marcada pelo frio intenso provocado pela massa de ar polar, o inverno entra em uma fase mais típica, com manhãs ainda frias, mas tardes cada vez mais agradáveis. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C.
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O dia começa com aquele friozinho característico do inverno, mas sem o gelo registrado na semana passada.
Com o predomínio de sol e céu completamente aberto, a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã e garante uma tarde mais quente, embora ainda confortável.
O principal alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar.
A combinação entre tempo seco, céu limpo e temperaturas mais elevadas faz com que os índices caiam rapidamente durante a tarde.
A previsão indica umidade próxima de 40%, mas esse percentual pode ficar abaixo dos 30% em alguns pontos da região, atingindo níveis de atenção e exigindo reforço na hidratação, além de cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Sem previsão de chuva, a segunda-feira será de tempo firme, marcando a consolidação do aquecimento gradual típico do inverno paulista, com manhã fria, tarde mais aquecida e ar cada vez mais seco.