Depois de uma semana marcada pelo frio intenso provocado pela massa de ar polar, o inverno entra em uma fase mais típica, com manhãs ainda frias, mas tardes cada vez mais agradáveis. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C.

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O dia começa com aquele friozinho característico do inverno, mas sem o gelo registrado na semana passada.

Com o predomínio de sol e céu completamente aberto, a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã e garante uma tarde mais quente, embora ainda confortável.