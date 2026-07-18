Uma tragédia marcou a tarde desta sexta-feira (17) no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. Uma menina de 5 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na Rua Masaharu Taniguchi.

Segundo informações apuradas no local, a criança brincava na calçada com uma amiga quando um brinquedo caiu na pista. Ao tentar resgatar o objeto, ela se aproximou do veículo, que fazia coleta de materiais recicláveis. O motorista, que não percebeu a presença da menina, passou por cima dela.

Imediatamente, vizinhos prestaram os primeiros socorros e a mãe da criança acompanhou o resgate até uma unidade hospitalar. Apesar dos atendimentos médicos, a garotinha não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.