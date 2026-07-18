Um homem morreu na noite de sexta-feira (17) após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste na Avenida Horst Frederico John Heer, no distrito Europark, em Indaiatuba. A vítima, que não teve a identidade divulgada, teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 20h para atender à ocorrência. Ao chegarem, as equipes já encontraram o Same (Serviço de Atendimento Municipal de Emergências) prestando os primeiros socorros.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A morte foi confirmada no ponto da colisão.