18 de julho de 2026
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SUMARÉ

Adolescente é detido ao furtar moto com chave artesanal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Objeto utilizado no crime foi apreendido
Objeto utilizado no crime foi apreendido

Um adolescente foi apreendido após tentar furtar uma motocicleta no Centro de Sumaré. O caso ocorreu na Rua Santos Dumont, próximo ao Ministério Público, e contou com a atuação de um segurança que conteve o jovem até a chegada da polícia.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região quando foram abordados por um transeunte, que relatou a tentativa de furto. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o segurança imobilizando o adolescente ao lado da motocicleta.

De acordo com o relato do segurança, o infrator utilizava uma chave artesanal para tentar subtrair o veículo, mas foi flagrado e impedido de fugir. Durante a busca pessoal, a equipe policial localizou o instrumento utilizado no crime.

Questionado, o adolescente confessou a tentativa de furto e disse que agia com um comparsa, que conseguiu escapar ao perceber a intervenção do segurança.

A responsável legal pelo jovem foi acionada e acompanhou todos os procedimentos. As partes envolvidas foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade judiciária lavrou o auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de furto. O adolescente permanece apreendido à disposição da Justiça.

A motocicleta, por sua vez, foi devolvida ao proprietário. A polícia segue em busca do segundo suspeito, que permanece foragido.

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