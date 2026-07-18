18 de julho de 2026
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ITAPIRA

Homem armado é preso após ameaçar esposa de morte

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Armas foram apreendidas pela Polícia Militar
Armas foram apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso suspeito de praticar violência psicológica e ameaçar a companheira de morte em Itapira. O caso aconteceu no Jardim Esmeralda, após a Polícia Militar receber informações de que o agressor estaria armado dentro da residência.

No local, os agentes encontraram a vítima, o companheiro e a mãe dele. Durante a abordagem, o suspeito indicou onde estava a arma: uma pistola calibre .40, que foi apreendida com três carregadores, 40 munições e 20 estojos. Ele apresentou o registro do armamento, que estava dentro do prazo de validade.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu e permaneceu preso à disposição da Justiça. A arma e os demais materiais foram apreendidos. 

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