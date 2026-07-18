18 de julho de 2026
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BOM DIA!

Sol e calor marcam o fim de semana na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Tempo será aberto na Região Metropolitana de Campinas
Tempo será aberto na Região Metropolitana de Campinas

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá céu claro e sem previsão de chuva neste sábado (18) e domingo (19). As temperaturas sobem gradualmente ao longo do fim de semana.

No sábado, a temperatura mínima fica em 13°C e a máxima chega a 26°C. No domingo, os termômetros variam entre 14°C e 28°C no período da tarde.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% nos períodos mais quentes, o que caracteriza estado de atenção. A Defesa Civil recomenda ingestão frequente de água e evitação de exposição ao sol entre 10h e 16h, com cuidado redobrado para crianças e idosos.

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