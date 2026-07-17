O Hospital e Maternidade de Campinas passa a funcionar também como hospital-escola da PUC-Campinas, após a conclusão do processo de incorporação pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução (SCEI). Desde que assumiu a gestão da unidade, a instituição já investiu R$ 17 milhões em estrutura e ampliação da assistência.

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A nova fase foi oficializada nesta sexta-feira (17), durante cerimônia no hospital. A transferência do CNPJ encerra a última etapa do processo e integra definitivamente a Maternidade à estrutura da SCEI, mantenedora da universidade e do Hospital PUC-Campinas.

Com a mudança, a unidade deixa de ter administração independente e passa a reunir atendimento médico, ensino, pesquisa e formação de profissionais da saúde. A transição administrativa havia sido concluída em 29 de junho.