Paulínia concluiu a instalação de 32 novas lombadas em diferentes vias da cidade. Os dispositivos foram implantados em pontos considerados críticos para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança no trânsito.

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A escolha dos locais foi baseada em estudos da Secretaria de Mobilidade e Transportes. A análise considerou o volume de veículos, a velocidade registrada nas vias, o histórico de acidentes e a circulação de pedestres.

Além das lombadas, os trechos receberam reforço na sinalização horizontal e vertical para alertar os motoristas com antecedência.