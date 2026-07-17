17 de julho de 2026
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SEGURANÇA VIÁRIA

Paulínia instala 32 novas lombadas em pontos críticos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Novos redutores foram instalados em diferentes vias após análise de tráfego, velocidade, acidentes e circulação de pedestres
Novos redutores foram instalados em diferentes vias após análise de tráfego, velocidade, acidentes e circulação de pedestres

Paulínia concluiu a instalação de 32 novas lombadas em diferentes vias da cidade. Os dispositivos foram implantados em pontos considerados críticos para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança no trânsito.

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A escolha dos locais foi baseada em estudos da Secretaria de Mobilidade e Transportes. A análise considerou o volume de veículos, a velocidade registrada nas vias, o histórico de acidentes e a circulação de pedestres.

Além das lombadas, os trechos receberam reforço na sinalização horizontal e vertical para alertar os motoristas com antecedência.

Segundo a Prefeitura, a medida busca diminuir o risco e a gravidade dos acidentes, especialmente em áreas com maior movimentação de pedestres, ciclistas e motociclistas.

"Os redutores de velocidade são dispositivos de engenharia de tráfego empregados para promover a moderação da velocidade em pontos críticos, induzindo o condutor a adequar sua condução às condições da via. Sua implantação contribui para reduzir o risco e a gravidade dos acidentes, além de ampliar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres", afirmou o secretário de Mobilidade e Transportes, Valcir Emerick.

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