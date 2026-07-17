O trânsito no entorno do Estádio Moisés Lucarelli terá mudanças neste sábado (18) para a partida entre Ponte Preta e Goiás, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h.
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A operação será iniciada ainda durante a madrugada, com reserva de vagas em trechos das ruas Capitão Pedro de Alcântara, Cásper Líbero e Fernando Costa.
A partir das 14h, a Emdec bloqueará acessos à Rua Cásper Líbero pelas vias Salvador Caruso, Fernando Costa e Thomaz Ortale.
O acesso local será mantido em cruzamentos da Cásper Líbero com as ruas Frei José de Monte Carmelo e Afonso Pena, além dos encontros da Capitão Pedro de Alcântara com a Afonso Pena e a Professor Luís Cerqueira Monteiro.
Também haverá controle de circulação nos cruzamentos da Rua Proença com as ruas Dr. Quirino e Luzitana, além de pontos da Avenida Monte Castelo com Afonso Pena, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Frei José de Monte Carmelo e Fernando Costa.
Cinco agentes de mobilidade participarão da operação, com apoio do Centro de Controle Operacional e de uma equipe responsável pelos semáforos. A previsão é de que o esquema seja encerrado às 19h.
Informações sobre o trânsito podem ser obtidas pelo telefone 118. Para ligações de outras cidades ou DDDs, o atendimento é pelo número (19) 3731-2910, que também funciona como WhatsApp da Emdec.