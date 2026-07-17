O trânsito no entorno do Estádio Moisés Lucarelli terá mudanças neste sábado (18) para a partida entre Ponte Preta e Goiás, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h.

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A operação será iniciada ainda durante a madrugada, com reserva de vagas em trechos das ruas Capitão Pedro de Alcântara, Cásper Líbero e Fernando Costa.

A partir das 14h, a Emdec bloqueará acessos à Rua Cásper Líbero pelas vias Salvador Caruso, Fernando Costa e Thomaz Ortale.