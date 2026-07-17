Campinas deixará para trás o período de frio mais intenso e terá aumento gradual das temperaturas nos próximos dias. Segundo o Climatempo, as máximas podem chegar a 30°C até o fim da próxima semana, em um período de veranico na região.
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O fenômeno ocorre quando há uma sequência de dias secos, ensolarados e com temperaturas acima da média durante o inverno. No interior paulista, os termômetros podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média histórica de julho.
A mudança começa neste fim de semana. No sábado (18), a previsão indica temperaturas entre 11°C e 24°C. No domingo (19), os termômetros devem variar de 13°C a 26°C. Não há expectativa de chuva.
Na segunda-feira (20), a máxima pode chegar a 27°C. Na terça (21), sobe para 28°C. Entre quarta-feira (22) e sábado (25), as tardes devem registrar entre 29°C e 30°C.
Apesar do aquecimento durante o dia, as manhãs continuarão amenas, com temperaturas mais próximas do padrão de inverno.
O tempo seco será o principal ponto de atenção. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes e pode atingir índices considerados preocupantes ao longo da semana.
A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exercícios intensos nos períodos de maior calor e reduzir a exposição direta ao sol entre 10h e 16h. O uso de soro fisiológico e a umidificação dos ambientes também ajudam a diminuir os efeitos do ar seco.
Sem previsão de chuva, Campinas e região terão uma sequência de dias ensolarados, tardes quentes e baixa umidade.