Campinas deixará para trás o período de frio mais intenso e terá aumento gradual das temperaturas nos próximos dias. Segundo o Climatempo, as máximas podem chegar a 30°C até o fim da próxima semana, em um período de veranico na região.

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O fenômeno ocorre quando há uma sequência de dias secos, ensolarados e com temperaturas acima da média durante o inverno. No interior paulista, os termômetros podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média histórica de julho.

A mudança começa neste fim de semana. No sábado (18), a previsão indica temperaturas entre 11°C e 24°C. No domingo (19), os termômetros devem variar de 13°C a 26°C. Não há expectativa de chuva.