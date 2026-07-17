A primeira etapa do programa Asfalto Novo foi concluída em Americana, com a recuperação de 103,2 mil metros quadrados de ruas e avenidas no Parque das Nações e no Morada do Sol.
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O pacote prevê investimento total de R$ 71 milhões em recursos próprios para renovar cerca de 408 mil metros quadrados de pavimento em diferentes regiões da cidade.
As obras agora avançam para a Avenida de Cillo, onde os trabalhos começaram no trecho entre a Rua dos Jambeiros e a Rua Fernando Camargo. O serviço inclui retirada do pavimento antigo, recuperação da base e aplicação de uma nova camada de asfalto.
Ao todo, a avenida terá 30,1 mil metros quadrados de pavimento recuperado nos dois sentidos, entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz e a Rua Fernando Camargo.
O Jardim Nossa Senhora de Fátima será a próxima região atendida. A previsão é recuperar 46,9 mil metros quadrados em trechos de 11 vias, entre elas as ruas Maceió, Teresina, Recife, João Pessoa, Belém e a Avenida Paulista.