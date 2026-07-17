Um ciclista morreu após ser atingido por dois carros na madrugada desta sexta-feira (17), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 4h52, no km 5,5, no sentido Leste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações colhidas no local pela concessionária Rodovias do Tietê e pela Polícia Militar Rodoviária, a vítima trafegava na contramão pela faixa de desaceleração quando foi atingida frontalmente por um Volkswagen Polo.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado para a faixa 1 da rodovia e acabou atropelado por um Volkswagen Gol, que seguia no mesmo sentido. De acordo com o registro da ocorrência, os motoristas não tiveram tempo suficiente para frear ou desviar. A vítima morreu no local.