Um ciclista morreu após ser atingido por dois carros na madrugada desta sexta-feira (17), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 4h52, no km 5,5, no sentido Leste.
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Segundo informações colhidas no local pela concessionária Rodovias do Tietê e pela Polícia Militar Rodoviária, a vítima trafegava na contramão pela faixa de desaceleração quando foi atingida frontalmente por um Volkswagen Polo.
Com o impacto, o ciclista foi arremessado para a faixa 1 da rodovia e acabou atropelado por um Volkswagen Gol, que seguia no mesmo sentido. De acordo com o registro da ocorrência, os motoristas não tiveram tempo suficiente para frear ou desviar. A vítima morreu no local.
Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Os dois automóveis transportavam quatro pessoas cada. Nenhum dos oito ocupantes ficou ferido. Após o acidente, os veículos pararam no acostamento.
A faixa de desaceleração permaneceu parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de perícia. Não havia registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.