Estabelecimentos de Campinas que funcionarem sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) válidos passarão a ser submetidos a um processo gradual de fiscalização antes da aplicação de multa.

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As novas regras estão previstas na Lei Complementar nº 606/2026, publicada pela Prefeitura. Pela legislação anterior, a ausência dos documentos poderia resultar diretamente em penalidade financeira. Agora, o responsável será inicialmente intimado a interromper as atividades.

A multa será aplicada somente se a ordem não for cumprida. Nessa situação, o imóvel também poderá ser lacrado. Caso o lacre seja rompido, haverá nova penalidade e o processo poderá ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção de medidas judiciais.